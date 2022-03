30 jaar geleden vertrok Dirk Frimout als eerste Belg naar de ruimte: "De beelden doen mij nog altijd iets"

Tot het collectieve geheugen behoren de beelden van toenmalig prins Filip die een telefoontje deed naar Frimout in de ruimte. "Dirk, u mag mij Filip noemen, want in de ruimte is er geen protocol denk ik", klonk het toen.

"Dat was een grote eer voor ons", zegt Frimout. "Ik was ook blij dat prins Filip naar de lancering was komen kijken. Nadien is de volledige bemanning ook nog door de koning ontvangen."