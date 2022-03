40 handelaars in De Pinte trekken naar de rechter tegen (tijdelijk) mobiliteitsplan

Eind juni zal De Pinte een mobiliteitsplan lanceren. Voor het zover is, zit de gemeente in een testfase. Die is deze week gestart. Een van de aanpassingen die werd doorgevoerd, is dat een van de winkelstraten nu een eenrichtingsstraat is. En dat is tegen de zin van de handelaars: zij vrezen dat ze te veel klanten zullen verliezen en trekken daarom naar de rechter.

"We delen de bezorgdheid. Ze mogen geen klanten verliezen. We zitten dan ook regelmatig samen met de handelaars om het verloop te bespreken", stelt schepen Willem Rombaut (CD&V). Hij vindt het jammer dat ze meteen naar de rechter trekken. "Dat had wel anders gekund."