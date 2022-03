9-jarig dochtertje op achterbank bij achtervolging in Tongeren en Riemst

De bestuurder van 28 vluchtte, maar in de auto zaten nog een vrouw en het dochtertje van 9 jaar zat op de achterbank. De man werd later op de avond gearresteerd vanwege weerspannigheid tegen de politie en legde ook een positieve drugstest af. Hij werd via snelrecht gedagvaard en zal voor de strafrechter in Tongeren moeten verschijnen.