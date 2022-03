Eerste West-Vlaamse aardbeien van het seizoen zijn geplukt: "De kwaliteit is uitstekend, maar wij maken ons toch zorgen"

Het bedrijf in Moerkerke heeft 2 hectare aardbeien die ze in warme omstandigheden kweken en nog eens 7 hectare niet-verwarmd. Steven Depestel: "We zitten perfect op schema: vandaag is onze eerste pluk en de kwaliteit is goed. De eerste aardbeien zijn duur, maar ik verwacht dat de prijzen vanaf de tweede helft van april gaan dalen. Dan komen de collega's die hun serres niet verwarmd hebben met hun aardbeien op de markt, waardoor in korte tijd een groot aanbod ontstaat. De komende weken voorspellen ze veel zon, wat in elk geval goed nieuws is."