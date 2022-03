Archeologen ontdekken per toeval sporen van tweede gracht uit 11e of 12e eeuw rond Huysmanhoeve in Eeklo

"In de grachten blijven er heel wat resten bewaard, doordat er geen zuurstof komt onder de grondwaterspiegel", voegt hij eraan toe. Die resten kunnen duizenden jaren bewaard blijven. Een onderzoek daarop kan leerzaam zijn, want uit de periode rond de 11e eeuw is er bijna geen documentatie over Eeklo te vinden, en al zeker niet over de vegetatie. "Nu kunnen we te weten komen welke gewassen er toen geteeld werden, welke dieren er leefden en hoeveel bos er aanwezig was", klinkt het bij archeoloog Beke.