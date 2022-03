BEKIJK - Arnold Schwarzenegger in video aan Russische volk: "Ik wil niet dat jullie net als mijn vader gebroken worden"

Arnold Schwarzenegger sprak van bij de aanvang zijn sympathie uit voor het volk van Rusland. Hij verwees naar een attentie die hij van wijlen Russisch kampioen gewichtheffen Joeri Vlassov kreeg, een koffiemok waaruit hij "elke morgen koffie drinkt". Schwarzenegger bevestigt dat hij "niets dan affectie en respect voelt voor het Russische volk". "Daarom hoop ik dat jullie me de waarheid willen laten vertellen over de oorlog in Oekraïne en wat daar gebeurt."

Hij maakte ook een verwijzing naar zijn Oostenrijkse vader, die in de Tweede Wereldoorlog meevocht met het Duitse leger in de belegering van Leningrad. "Laat me jullie dit zeggen. Toen mijn vader in Leningrad aankwam, was hij opgehitst door de leugens van zijn regering. Toen hij wegging uit Leningrad was hij gebroken, fysiek en mentaal. De rest van zijn leven leed hij pijn: van een gebroken rug, van de granaatscherven die hem voortdurend aan die verschrikkelijke jaren deden denken. En van schuldgevoel. (...) Ik wil niet dat jullie net als mijn vader gebroken worden."