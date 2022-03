Regisseur Van Laecke reageert op podium op censuur in Slovenië: "Wilde gele en blauwe vlaggen, maar dat is me verboden"

De première van de vijfde operavoorstelling van de Belgische regisseur Frank Van Laecke in Slovenië is in mineur geëindigd. De voorstelling van "Faust" van Van Laecke werd gecensureerd en hij kreeg ook te horen dat hij nooit nog een voet in de Nationale Opera van Ljubljana zou mogen zetten, mocht hij zijn wil doordrukken.

De regisseur van onder meer "Daens" en "40-45" wou in de Nationale Opera van Slovenië de Franse vlag vervangen door de Oekraïense, maar de algemeen directeur van de opera stelde zijn veto.

Na afloop van de première van de voorstelling nam Van Laecke het woord. "Ik weet dat het ongebruikelijk is dat een regisseur het woord neemt na de première van zijn voorstelling, maar ik moet dit doen. Ik wil iedereen op het podium en in het publiek bedanken omdat ik hier vijf voorstellingen mocht maken. Deze voorstelling is misschien mijn laatste. Het is geen groot nieuws, maar het grote nieuws is de reden waarom", stak Van Laecke van wal.