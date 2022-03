Bepaalde handelszaken niet meer welkom in centrum van Boom: “Willen breder aanbod in handelscentrum”

In het centrum van de gemeente is er heel wat leegstand, zo’n 4 op de 10 handelspanden staan leeg. De komende weken werkt de gemeente met een begeleiding van Profploeg, dat is een team van experten, om een handelsvestigingsbeleid op te stellen om die leegstand te gaan aanpakken.

Tom Dewandelaere (CD&V), schepen voor middenstand: "We willen ook nieuwe handelszaken gaan stimuleren door financiële steun en begeleiding aan te bieden. Het plan om die financiële steun te bieden moet nog concreet uitgewerkt worden, maar er is wel al een budget voorzien." Daarmee hoopt de gemeente Boom een verscheidenheid aan handelszaken in het centrum aan te trekken.