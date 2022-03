Het cynisch gevolg van corona: in 2020 is voor 100 miljoen euro minder pensioen uitgekeerd door oversterfte

Hoe kwam die aan dat cijfer? Daarvoor keek de Pensioendienst naar de oversterfte door corona in ons land (lees: het aantal overlijdens in 2020 vergeleken met het gemiddelde aantal overlijdens in de jaren 2015 tot en met 2019). De eerste twee coronagolven zorgden zo voor 16.342 "te veel" overlijdens. Datzelfde jaar was er trouwens ook oversterfte door een hittegolf in augustus, maar die werd dus niet mee in rekening genomen.