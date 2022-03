Bisdom Gent stelt 10 kloosters open voor Oekraïense vluchtelingen

Het bisdom bezit nog veel meer gebouwen die weinig of niet benut worden, geeft Malfliet toe. "Kerken bijvoorbeeld. Veel mensen vragen zich dan ook af: wat met die gebouwen? We begrijpen die vraag en in nood kunnen we die plaatsen natuurlijk openstellen. Maar in de praktijk zijn ze vaak helemaal niet geschikt om mensen te huisvesten. Soms is er bijvoorbeeld maar 1 klein toilet in een kerkgebouw aanwezig."