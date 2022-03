Boterbonen steeds populairder: “Het is de ideale vleesvervanger”

Op groente- en fruitveiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver zijn de eerste boterbonen van het nieuwe seizoen verkocht. De groente wordt steeds populairder en daarom werd de teelt ervan uitgebreid. “De oppervlakte waarop het product geteeld wordt, is met 40 procent toegenomen in vergelijking met drie jaar geleden”, vertelt Glenn Sebregts van groente- en fruitveiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver.