Benzine en diesel vanaf morgen fors goedkoper: volle tank van 60 liter kost al snel 10 euro minder

Voor zowel benzine (E10 en E5) en voor diesel daalt de maximumprijs met 17,5 eurocent per liter. Een tank van 60 liter zal daardoor 10,50 euro minder kosten dan nu het geval is. Voor benzine 95 (E10) wordt dus maximaal 1,776 euro per liter, voor benzine 98 (E5) maximaal 1,848 euro per liter en voor diesel (B7) tot 1,904 euro per liter.

Huisbrandolie (50S) inslaan wordt wel weer wat duurder. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs morgen met 13,04 eurocent tot 1,1562 euro per liter. Die prijsstijging is een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. Wie stookolie gebruikt zal op termijn wel kunnen rekenen op een cheque van 200 euro, maar kunnen die dus voorlopig nog niet gebruiken.