Bruno Beeckman blikt terug op 3 weken verslaggeving in Kiev: "Zolang je aan het werken bent, voel je de angst niet"

Naast al de ellende die Beeckman in Kiev kon vaststellen, was er ook ruimte voor hartverwarmende momenten. Hoe vreemd dat ook mag lijken.

"Hoop is een heel gevaarlijk iets", zegt Beeckman. Maar hij zag het wel in de vorm van solidariteit tussen de mensen. Wat hem ook opviel, was dat hij niemand is tegengekomen die haat koesterde voor de Russen. "Door de Sovjetgeschiedenis heeft iedereen ook familie in Rusland. De angst was dan wel dat die familie een andere mening had dan de Oekraïners zelf. Families werden uit elkaar gescheurd omdat ze door verschillende informatie werden gevoed, dat was heel tragisch."

"Maar het verschil tussen arm en rijk, dat meer dan drie weken geleden nog zo aanwezig was in Oekraïne, was volledig weg", vertelt Beeckman. "Iedereen hielp iedereen, want iedereen besefte dat wat nu gebeurde van een heel hogere orde was dan de aardse dingen die golden tot voor de invasie. Het is heel hartverwarmend dat uit zulke momenten hoop ontstaat."