Buitenlandse strijders in Oekraïne: vechten voor vrijheid of voedingsbodem voor extreemrechtse "internationale"?

Er is een sterke parallel met de tienduizenden mannen en vrouwen die in de jaren 30 als vrijwilliger naar de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) trokken om er "het fascisme te stoppen" en tegen dictator Franco, maar ook tegen de legers van Hitler, te vechten. Die "Internationale Brigades" telden naast communisten ook anarchisten, socialisten en zelfs mensen met liberale achtergrond. Ze leden er zware verliezen en konden niet verhinderen dat Franco de macht greep. Tijdens de oorlog stapten veel gewezen "Spanje-strijders" hier in het verzet en zo haalden ze in 1945 alsnog hun slag thuis: het fascisme werd verslagen, maar dan niet in Spanje. Andere ex-brigadisten belandden in het Sovjetleger of in andere Oost-Europese regimes.