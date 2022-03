Chauffeurs van De Lijn in Kinrooi en Lanaken morgen weer aan het werk: "In afwachting van nieuw overleg over de werkdruk"

De staking over een te hoge werkdruk was gisterenochtend uitgebroken in Kinrooi. En vanochtend sloten chauffeurs uit de stelplaats in Lanaken zich aan bij de actie. Daardoor reden er ook vandaag een pak minder streekbussen in Limburg. Een oplossing voor de hoge werkdruk is er nog niet, maar vakbonden en directie zitten daar binnenkort over samen.

"Maandag zitten we met alle vakbonden samen en zullen alle pijnpunten op papier gezet worden", vertelt Ronny Geris van de christelijke vakbond. "We zullen dan ook een stakingsaanzegging indienen. De directie van De Lijn heeft dan 10 dagen de tijd om te reageren."