Grote vraag naar bloem, olie en groenteconserven: supermarkten limiteren verkoop per klant

"We hebben vandaag een bevoorrading die zeker voldoende is voor de gewone consumptie van die producten", klinkt het bij Colruyt. "Maar de laatste dagen merken we dat de consumptie van die producten niet meer gewoon is. Sinds vanochtend hangen er affiches bij de bloem- en olieproducten, met de vraag aan onze klanten om maximaal twee stuks te kopen."

"Het is een voorzorgsmaatregel", benadrukt de woordvoerster. "Er is voldoende voor iedereen, wij willen gewoon vragen dat iedereen rustig blijft. Als iedereen nu alle bloem- en olieproducten gaat opkopen, zitten we in dezelfde situatie als in 2020 (bij de start van de coronacrisis begonnen mensen te hamsteren, red.). Dat is allemaal kennis die we toen hebben opgedaan: we willen nu rede brengen, zodat we die normale consumptie kunnen behouden en onze medewerkers voldoende tijd hebben om de rekken tijdig weer aan te vullen. Elke dag komen er nog olie- en bloemproducten toe in onze winkels."