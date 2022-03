Corona-uitbraak in rusthuis Wezembeek-Oppem: "14 bewoners positief getest"

12 bewoners van het rusthuis en twee van de serviceflats van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem hebben positief getest op het coronavirus. Hoewel ze alle 14 in quarantaine zitten, vertonen ze geen symptomen. En daar is directeur Jean-Paul Van Dam erg blij om. "We zijn inderdaad opgelucht dat de bewoners niet ziek zijn. Geen enkele van hen vertoont symptomen. Een geluk dat de vaccinaties er geweest zijn. Als we twee jaar terug in de tijd zouden gaan, was het nu weer nagelbijten geweest. Toen was elke besmetting een potentieel overlijden.”

De besmette bewoners zitten nu voor tien dagen quarantaine, ook al voelen ze zich niet ziek. "Er geldt nog altijd een veel strikter isolatieschema in woonzorgcentra dan ergens anders in de maatschappij. En terecht want we werken nog steeds met verzwakte personen en vaccinatie geeft geen 100% bescherming."