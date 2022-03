"Dat koken van een konijn in een stoofpot in "Fatal attraction" leek me eerst toch een brug te ver"

De rol van Alex Forrest leverde Close in 1988 alvast haar eerste Oscarnominatie voor 'Beste actrice in een hoofdrol' op, na 3 eerdere nominaties voor 'Beste actrice in een bijrol'. Close bleek alvast danig onder de indruk toen ze het script van "Fatal attraction" te lezen kreeg.

In "Fatal attraction" heeft de getrouwde Dan Gallagher (rol van Michael Douglas) met Alex een stomend slippertje, maar meer dan dat ziet hij niet zitten. Reden genoeg voor Alex om diens gezin te stalken en te terroriseren, waarbij ze onder meer dochter Ellen 'ontvoert' voor een uitstapje naar een attractiepark en diens lievelingskonijn in de stoofpot doet belanden. Als 'lover from hell' wordt Alex beschouwd als een van de grootste filmslechteriken ooit. In die lijst van het American Film Institute is ze het 3e slechtste vrouwelijke filmkarakter ooit, na 'The wicked witch of the West' uit "The wizzard of Oz" en 'nurse Ratched' uit "One flew over the Cuckoo’s nest".