Dineren in het groen met uitzicht op de Bosbeek: dit is tweesterrenzaak De Slagmolen 2.0.

Met een volledig vernieuwde keuken, een splinternieuwe bar en een nieuwbouw van driehonderd vierkante meter onderging tweesterrenzaak De Slagmolen een grondige metamorfose. “Voor de renovatiewerken van start gingen hebben we een jaar lang notities over de keuken gemaakt”, licht Giel Meewis toe. “We schreven alle plus- en minpunten op om vervolgens een plan op stellen."

"De nieuwe keuken bevindt zich in de nieuwbouw en is voorzien van alle werkcomfort. De vloeren zijn bijvoorbeeld van rubber: heel gemakkelijk om schoon te maken. Verder koken we voortaan in één grote ruimte. Vroeger was de keuken opgedeeld in aparte compartimenten voor bijvoorbeeld patisserie en hapjes. De muren tussen het keukenpersoneel maakte communiceren moeilijk."