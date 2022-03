Douane bouwt meeste controles af om in- en uitvoer naar Rusland te controleren: "Neemt volledige capaciteit in"

"Ik vermoed dat er nog wel 10.000 containers zullen bijkomen die de komende weken moeten worden gecontroleerd", zegt de topman voort. En dat heeft meteen een impact op de werking van de douane. In de haven van Antwerpen bijvoorbeeld zijn hun activiteiten nu herleid tot twee domeinen: de controle van containers van en naar (Wit-)Rusland en de drugsproblematiek.

Alleen voor drugs wordt nog een uitzondering gemaakt. "We kunnen ons niet veroorloven om daarop ons toezicht te verminderen", zegt Vanderwaeren fors. Andere activiteiten zijn tijdelijk wel opgeschort. "Tienduizend containers controleren, neemt onze volledige capaciteit in. Andere domeinen van controle moeten we noodzakelijkerwijze tijdelijk verminderen."