Drugs aangeboden aan 11-jarige leerling basisschool Oud-Turnhout, politie: "Dit is uitzonderlijk"

De politie regio Turnhout is met een onderzoek gestart nadat een jonge man drugs zou hebben aangeboden aan een leerling van het vijfde leerjaar van basisschool Delta in Oud-Turnhout. Het is niet duidelijk of de man ook echt drugs op zak had. De directie van de school heeft intussen de ouders op de hoogte gebracht en vraagt om alert te zijn.