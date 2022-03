Belfort in Brugge krijgt een versie in Lego

Het Vrijheidsbeeld in New York, de Eiffeltoren in Parijs, de Big Ben in Londen én de Boekentoren in Gent hadden er al langer één en binnenkort is het ook zo ver voor het belfort in Brugge: een miniatuurversie in Lego.

Het model zal 25 centimeter hoog zijn, 18 centimeter breed en 12 centimeter diep. Daarmee is het ruim 300 keer kleiner dan het 83 meter hoge origineel. Ondanks de kleine schaal wisten de ontwerpers behoorlijk wat details over te nemen: van de hoekkantelen over de 4 uurwerken tot het correcte aantal deuren en ramen in de voorgevel.

De toren zal bestaan uit welgeteld 887 onderdelen. In tegenstelling tot het echte belfort zal het schaalmodel kaarsrecht zijn. In het echt helt de toren 87 centimeter over in oostelijke richting.