Federaal kernkabinet bijeen om energieknopen door te hakken: "D-Day voor de energietransitie"

"Belangrijk is dat we vandaag een beslissing nemen", vindt vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V). "Er is vandaag een opbod bezig. Langs de ene kant zijn er partijen die vinden dat er meer dan 2 kerncentrales moeten openblijven, langs de andere kant is er eren voorstel met allerlei maatregelen, tot 8 miljard. Laat ons vooral realistisch zijn."

"De investeringen zijn goed voor onze economie", vindt vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo). "Dat zal banen creëren en onze concurrentiepositie versterken."

Van Quickenborne hamert op wat er vandaag op het spel staat. "We willen ons land energie-onafhankelijk maken. We willen af van de fossiele brandstoffen. Daarom moeten we versneld investeren in meer hernieuwbare energie. We willen van de Noordzee onze energiefabriek maken, maar we willen ook dat de twee jongste kerncentrales worden verlengd."