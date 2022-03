Gemeente Heers geeft ook negatief advies aan aangepaste vergunningsaanvraag van De Watergroep

De gemeente Heers heeft een negatief advies gegeven aan de gewijzigde vergunningsaanvraag van de Watergroep. Het aantal kubieke meters dat het bedrijf wil oppompen in Heers is met 50.000 kubieke meter verminderd. Maar die vermindering is volgens de gemeente nog niet voldoende, want er zijn de jongste jaren heel wat problemen door de droogte in Heers.