Gemeente Linter krijgt vleugel gevechtsvliegtuig uit 2e Wereldoorlog

Op drie september 1944 geraakte een Engelse piloot in een gevecht verwikkeld met twee Duitse vliegtuigen boven Overhespen, deelgemeente van Linter. Toenmalig burgemeester Marcel Henot zag hoe de toestellen cirkels maakten en uiteindelijk een luchtgevecht hielden. De 3 vliegtuigen crashte uiteindelijk op een veld op de Sint-Truidensesteenweg in Overhespen. De Engelse piloot Peter Chatting raakte zwaar gewond aan het hoofd en was waarschijnlijk op slag overleden aan zijn verwondingen. De oorlogsheld was pas 23 jaar en liet een vrouw en twee kinderen achter.