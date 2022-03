Gent wil vaccinatiecentrum ombouwen tot noodopvang voor ruim 200 Oekraïense vluchtelingen

De stad Gent voorziet, samen met de logiessector, nu al crisisopvang voor Oekraïeners die zich nu aanmelden waar nog geen langere opvang voor gevonden is. Ze komen dan onder meer in hotelkamers terecht. Dat is al een 20-tal keer gebeurd in Gent. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen later doorverwezen worden naar burgers die ruimte over hebben. "Die adressen worden door ons allemaal gescreend om er een kwaliteitsvolle opvangplek te garanderen", vertelt De Clercq. Al 55 vluchtelingen verblijven zo bij een Gents gezin. In totaal zijn al bijna 100 locaties door de stad goedgekeurd.