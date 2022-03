"Iedereen anders, allemaal Voetbal": Gents project tegen discriminatie in het voetbal krijgt geld van regering

Er bestaan al heel wat initiatieven om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan - "No To Racism" van UEFA, bijvoorbeeld - maar dat is volgens Beelaert niet voldoende. "Dat zijn vaak heel klassieke campagnes die louter rond communicatie draaien. Ze zetten het probleem wel in de kijker, maar daarmee los je het probleem niet op", stelt hij. "Wij willen ten gronde gaan werken en hopen echt een verschil te kunnen maken."