Groeiplek Homaar in Wetteren is winnaar van de "Radicale Vernieuwers 2022"

Naast de tweedehandszaak in babygerief Mic Mac Minuscule gaat de titel van "Radicale Vernieuwer 2022" in Oost-Vlaanderen naar Homaar, een jongerenproject van vzw Villa Omaar in Wetteren. Hun manier van werken is uniek in de sector van het jeugdwerk. Jongeren tussen 15 en 23 jaar kunnen er terecht om even een pauze in te lassen van de dagelijkse druk waarmee zij te maken krijgen. "Wij zijn een groeiplek voor jongeren die op een bepaald moment vastlopen, dat kan op verschillende vlakken zijn: emotioneel, op school, in een relatie of familie", verklaart Brecht Van Nieuwenhuyse, klinisch psycholoog bij Homaar.