Energieleverancier Elexys uit Deerlijk in de problemen door hoge prijzen voor gas en elektriciteit

Elexys zou niet genoeg geld in kas meer hebben. Veel klanten kozen vorig jaar voor een variabel contract omdat ze dachten dat de energieprijzen gingen dalen, maar ze bleven stijgen. Een aantal heeft nu moeite om de rekening te betalen, waardoor ook Elexys in de problemen komt. Elexys leverde tot voor kort op 8.000 locaties, maar bijna een kwart daarvan is weggevallen. In Vlaanderen blijven ze voorlopig wel actief, al zal dat ondermeer afhangen van gesprekken volgende week met Fluvius en de VREG, de Vlaamse organisatie die toeziet op de levering van gas en elektriciteit.