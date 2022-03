Huis onbewoonbaar na brand in Mol

Het vuur ontstond rond half elf in een woning aan de Castelsebaan. Het ging om een uitslaande brand. De schade is groot, het huis is onbewoonbaar. Vier bewoners werden ter controle op rookinhalatie overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft de woning nog dichtgemaakt met houten panelen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.