Antwerpen had 99 bunkers om te schuilen tijdens de Koude Oorlog: "Vooral om mensen te sussen"

Ook in de binnenstad werden de nodige voorzorgen genomen. "In de kelder van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten was tot voor tien jaar een grote bunker. Ik was nog betrokken bij de productie van twee gigantische stalen deuren van vier en vijf meter hoog", herinnert Himler zich. "De schuilkelder was bedoeld om alle kunstwerken -denk aan de monumentale Rubensen- in onder te brengen. Tien jaar geleden is die kelder minutieus afgebroken en werd er 1350 ton beton en 81 ton staal verwijderd." Na de renovatie van het museum wordt de ruimte een schilderijendepot.