Japanse Tuin in Hasselt 10 dagen eerder open door zachte weer

De Japanse tuin in Hasselt viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. Er zijn enkele nieuwe evenementen gepland, die worden binnenkort bekend gemaakt. Maar de start van het seizoen is ook dit jaar de populaire kersenbloesemperiode.

De opening van de Japanse tuin was gepland op 1 april. Maar door de zachte winter staan die kersenbloesems nu al in bloei. Daarom is beslist dat de Japanse tuin al op dinsdag 22 maart open gaat. En het wordt zonnig volgende week, ideaal dus om de roze bloesempracht te gaan bewonderen.