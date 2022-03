Kernuitstap uitgesteld: federale regering wil twee jongste reactoren tien jaar langer openhouden

Na urenlange onderhandelingen heeft het federale kernkabinet - zoals verwacht - beslist om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 toch niet te sluiten in 2025. Nochtans hadden de regeringspartijen in hun regeerakkoord de voorziene kernuitstap - beslist in 2003 - op zich "geherbevestigd", weliswaar rekeninghoudend met de bevoorradingszekerheid. De volledige kernuitstap was een belangrijk programmapunt van de groene partijen in de regering.