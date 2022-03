Koningin Mathilde praat met Limburgse vrouwen naar aanleiding van Wereldvrouwendag

"Het ging over hoe we nog altijd voor gelijkwaardigheid moeten strijden", zegt maatschappelijk medewerkster Diana Zangeri. "Ze heeft zich wel nergens persoonlijk over uitgesproken. Maar ze vroeg onze mening, bijvoorbeeld over quota voor meer vrouwen in raden van bestuur. Het is fijn dat we haar steun hebben en dat ze vrouwen rond de tafel samenbrengt om dit te bespreken."