Laura Tesoro maakt gezonde tussendoortjes samen met jonge patiënten in het UZ Gent

Het is 'Week van de Diëtist' en ook in het kinderziekenhuis van het UZ Gent steken ze de handen uit de mouwen. Zo vinden er de hele week kookactiviteiten plaats met de jonge patiënten. "We organiseren sowieso wekelijks kooktherapie met de kinderen", vertelt Svenya Van Meerhaeghe, diëtiste op de afdeling kinderoncologie van het UZ Gent. "Op die manier willen we de eetbeleving en het belang van energierijke voeding in de kijker zetten."