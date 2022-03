Lier voert eigen betonstop in: "Tot 2025 geen nieuwe appartementen op open terreinen"

Met deze kleine betonstop wil de stad Lier het debat over open ruimte een eerlijke kans geven. "Onze vorige bouwvisie dateert al van 2003 en ging uit van ongebreidelde groei. We willen de komende twee jaar samen met alle Lierenaars nadenken over de toekomst. Met deze pauze willen we vermijden dat bouwpromotoren snel alles vol bouwen omdat ze anticiperen op strengere regels. Je bent als bestuur niet geloofwaardig als je bouwvergunningen blijft uitdelen waardoor er over twee jaar misschien geen open ruimte meer overblijft. Vandaar dit voorstel", aldus burgemeester Verwaest.

De bouwpauze die de Lierse meerderheid voorstelt, zal ter stemming voorgelegd worden op de volgende gemeenteraad van 28 maart. De aanvraag bij de provincie is eind februari al ingediend. Volgens het stadsbestuur zal dit geen impact hebben op reeds vergunde projecten.