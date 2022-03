Blog - President Zelenski bedankt de VS en waarschuwt huurlingen, strijd rond Marioepol, Kiev en Tsjernihiv woedt voort

De Oekraïense president Zelenski heeft in zijn dagelijkse videoboodschap de Amerikaanse president Joe Biden bedankt voor wat hij "nieuwe en doeltreffende" hulp noemt. Al zegt hij er niet bij wat precies, omdat volgens Zelenski de verrassing het sterkste wapen is tegen de Russen.



Volgens Zelenski dacht Rusland dat de verovering van Oekraïne even vlot zou lopen als de annexatie of inlijving van de Krim in 2014, maar Oekraïne is sindsdien veel sterker geworden, zei de president.