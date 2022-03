De realiteit achter "Lost luggage": 6 jaar na aanslag in Zaventem blijven nog bagagestukken vol herinneringen achter

Gisteren ging op Eén en VRT NU de fictiereeks "Lost luggage" in première die gebaseerd is op het verhaal van Karima Douch. De reeks werd bedacht door Tiny Bertels, die mee het scenario schreef. Bertels raakte zes maanden na de aanslagen in Brussel geïnspireerd door een artikel in de krant over Karima Douch.

"Daarin zei ze dat ze alles wat was achtergebleven in de vertrekhal bijhield, omdat die dingen het begin konden zijn van een rouwproces als ze die teruggaven aan de slachtoffers", zegt Bertels in "De zevende dag". "De vanzelfsprekendheid waarmee zij die dingen belang gaf, zelfs een kapotte schoen, en dat zij zich daar belangeloos voor inzette, dat ontroerde mij enorm."