Museum De Mindere in Sint-Truiden zoekt eigenzinnige devotieprentjes voor tentoonstelling "Sweet Devotion"

Devotieprentjes of heiligenprentjes waren in het verleden een hulpmiddel om rouw of verdriet te kunnen plaatsen en om onheil af te wenden. Zo werden ze gebruikt bij oorlog, rampen of ziekten. Op de prentjes werden heiligen afgebeeld met mogelijk ook een inspirerend tekstje erbij. Museum De Mindere in Sint-Truiden wil het traditionele heiligenprentje nieuw leven inblazen. "Ook eigentijdse helden verdienen een plaats op zo'n prentje", zegt Peter Preuveneers van De Mindere.

Beluister hier het gesprek over de tentoonstelling met Peter Preuveneers van De Mindere.