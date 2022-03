N-VA Leuven wil sorteerstraten in Leuven om komaf te maken met "vuilniszakkenvoetbal" 

Oppositiepartij N-VA wil dat er in Leuven sorteerstraten komen. Dat zijn ondergrondse containers waar mensen hun afval kwijt kunnen. Vuilniszakken pas buiten zetten op de dag van ophaling, zoals de politie van Leuven nu vraagt, is geen goed idee vindt de partij. Zij pleiten voor een structurele oplossing in de vorm van sorteerstraten.