Net nu we massaal moeten isoleren: isolatiemateriaal wordt (nóg) duurder en het einde is nog niet in zicht

Met de hoge energieprijzen van tegenwoordig, loont het meer dan ooit om je huis te isoleren. Maar net nu strooit de oorlog in Oekraïne roet in het eten: de prijzen van isolatiemateriaal waren al hoog en blijven nog verder stijgen. Wacht je nu best op een kentering of laat je de werken beter zo snel mogelijk uitvoeren?