Nicole en Hugo 50 jaar onafscheidelijk: "Herinneringen in hoofd van Nicole zullen voor altijd vervagen"

Epiloog van "Goeiemorgen morgen", geschreven door Hugo

Vandaag, 11 november 2021, weent mijn hart. Want gisteren, op de dag dat ik vierenzeventig jaar werd, kreeg het gevoel dat al een tijd in mij – of beter gezegd in ons – sluimerde een naam. Gisteren, op de dag dat we vierden dat we samen weer wat ouder geworden waren, is ineens het onzegbare toch gezegd. Gisteren, op 10 november, werd duidelijk dat de herinneringen in het hoofd van Nicole voor altijd vager zullen worden, dat ze zullen verdwijnen in de nevelen van de voortschrijdende tijd. De wetenschap maakte gisteren duidelijk dat wat we eerder al aanvoelden werkelijkheid geworden is.