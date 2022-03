Nieuw activeringsatelier voor werkzoekende jongeren in Zwartberg: “Koen Vanmechelen gaf de aanzet”

“Heel concreet kunnen jongeren hier op bepaalde tijdstippen gewoon binnenlopen voor een goed gesprek", gaat Marjam Jamshid verder. "Samen met de jongere in kwestie analyseren we dan de exacte vraag. Wie is deze persoon? En waar heeft hij of zij nood aan? Bij welk project of activeringsatelier kan hij of zij aansluiting vinden? En hoeveel tijd heeft hij of zij nodig? Dat kan twee weken zijn, maar ook langer dan een jaar. We werken op maat van elk individu."