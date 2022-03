Nog eens twee auto's uitgebrand in dezelfde wijk in Hoboken

Iets voor 4 uur zijn in de Frieslandstraat een geparkeerde auto en een terreinwagen uitgebrand. De auto raakte zwaar beschadigd aan de voorkant, de terreinwagen aan de achterkant. De auto raakte vier dagen geleden al licht beschadigd bij een autobrand in dezelfde straat. De politie onderzoekt of er een pyromaan aan het werk is, want de laatste tijd zijn er in die wijk al meer dan tien auto's in brand gestoken.