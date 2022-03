Gevluchte Oekraïense broers voetballen bij Mandel United in Izegem: "Morgen speelt oudste broer zijn eerste wedstrijd"

Voor de broers van 8, 11 en 13 jaar is het nog wat zoeken, maar ze kregen deze week toch ook wat goed nieuws. De jongens spelen voetbal in hun thuisland, maar moesten samen met hun ouders vluchten. Deze week konden ze meetrainen bij Mandel United in Izegem. Volgens jeugdcoördinator Fré Decaluwé gingen de trainingen goed: "De oudste broer zal morgen een wedstrijd spelen bij ons. Hij speelt bij de U14 tegen KSV Moorsele. Ik denk dat hij wel wat stress zal hebben, maar Nikita speelt al 8 jaar voetbal. Hij heeft op een redelijk hoog niveau gespeeld in Kiev, dus ik denk wel dat hij zich zal kunnen tonen bij ons."

FC Mandel United heeft samen met de ouders van de voetballers voor een volledige voetbaltenue voor de jongens gezorgd.