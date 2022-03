Ondernemers reageren opgelucht en tevreden op het akkoord over het langer openhouden van de twee jongste kernreactoren

"De federale regering neemt de juiste beslissing", zo klinkt het bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. "We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele buitenlandse regimes. We moeten kiezen voor de energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk gehouden wordt. En we moeten de CO2-uitstoot drastisch beperken door meer dan ooit in te zetten op hernieuwbare energie", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil eerst alle details van de beslissing bestuderen voordat er uitgebreid gereageerd wordt. "Maar in de bedrijfswereld overheerst wel een drievoudig gevoel. We zijn vooreerst opgelucht dat de beslissing rond de verlenging van de kernreactoren genomen is. Daarnaast zijn we ook tevreden met de vastberaden intenties om de energietransitie te versnellen", stelt CEO Pieter Timmermans.

"Als laatste hoopt het VBO dat er nu ook een gevoel van hoogdringendheid is om snel de vereiste vergunningen te verkrijgen voor de broodnodige investeringen om de toekomstige energiemix effectief te realiseren."

"We zijn tevreden dat de federale regering er eindelijk in slaagt om een consensus te bereiken in het energiebeleid", klinkt het dan weer bij middenstandsorganisatie Unizo. "Dat alleen al is een grote stap vooruit."

Ook technolgiefederatie Agoria verwelkomt de beslissing om de twee kernreactoren langer open te houden. "Er was een oorlog in Oekraïne nodig, met een diepe energiecrisis als gevolg, om duidelijk te maken hoe belangrijk energiebevoorrading is: zowel behoud van goed werkende nucleaire reactoren, investeringen in moderne gascentrales, flexibilisering van de energievraag door digitalisering, verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie en waterstof zullen nodig zijn om ons land voldoende bevoorradingszekerheid te bieden, de import van energie voldoende te diversifiëren en de klimaatdoelstellingen te halen", zegt Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria.

"Ook al gaat het slechts om het opstarten van onderhandelingen, de beslissing van vandaag biedt terug perspectief aan zowel energieverbruikers als investeerders en dus ook leveranciers van energietechnologie. Dat het energieakkoord ook een aantal maatregelen bevat voor de langere termijn, namelijk de versnelling van de energietransitie, was noodzakelijk", zegt Bart Steukers.