Oorlog in Oekraïne hangt als spook boven begroting: "Kosten in eerste maanden lopen al op tot 800 miljoen euro"

Ze wijst erop dat de economische klap die we mogen verwachten moeilijk te vergelijken zal zijn met de coronacrisis. "Covid was duidelijk een crisis waarbij mensen niet konden consumeren door de maatregelen. Nadat die opgeheven werden, was er een enorme opstoot, met een groei van 3 procent. De crisis in Oekraïne is helemaal anders: er is veel onzekerheid, een deel van de aanvoer valt weg waardoor er tekorten kunnen zijn, bijvoorbeeld van graan of grondstoffen als nikkel."