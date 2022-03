VRT NWS mee op training met Zweedse leger: “We zijn te naïef geweest voor de Russische dreiging”

De dreiging vanuit Rusland doet in Zweden ook de NAVO-discussie weer opleven. Hoewel het land samenwerkt met de NAVO is het geen lid van het militaire bondgenootschap en kan het dus niet rekenen op het befaamde ‘Artikel 5’. Bij een eventuele aanval is Zweden dus niet verzekerd van militaire steun door andere NAVO-landen. En net dat argument raakt een gevoelige snaar, want in enkele weken tijd is de steun voor een eventueel NAVO-lidmaatschap fors gestegen in Zweden. Maar de sociaaldemocratische regeringspartij lijkt nog niet overtuigd.