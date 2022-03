Oudsbergen hangt mezenkastjes op tegen processierupsen: “Mezenjong eet zo’n 800 rupsen per twee weken”

“De eikenprocessierups zorgt ieder jaar voor overlast”, zegt burgemeester Goossens. “Net zoals andere jaren besproeien we eiken in de woonwijken preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel dat nachtvlinders, waaronder de eikenprocessierups, infecteert. Dit jaar hangen we ook 100 mezenkastjes op om zoveel mogelijk mezenfamilies aan te trekken. Dit doen we op plaatsen waar het moeilijk is om te sproeien, zoals in het Joekelbos, het speelbos in Opglabbeek. Volgend jaar kunnen we de kastjes hergebruiken."