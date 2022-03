Noor Vidts grijpt goud in de vijfkamp op het WK atletiek in zaal

Onze landgenote Noor Vidts is wereldkampioene vijfkamp geworden op het WK atletiek in zaal, in Belgrado. De vijfkamp is een kleinere versie van de zevenkamp in open lucht, al moeten de atletes ook hier heel veelzijdig zijn met disciplines als 60m horden, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en 800m lopen. Vidts zette meteen de toon met winst in het horden in een persoonlijk record, en bleef daarna bovenin meedraaien. Ze ging als leider naar de afsluitende 800m en hield daar haar grootste concurrente, de Poolse Adriana Sulek, op afstand.